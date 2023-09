FT: Китайські банки видають РФ мільярдні позики на тлі відходу західних кредиторів

Китайські банки видали мільярди доларів позик російським банкам через відтік західних кредиторів протягом першого року повномасштабної війни проти України, повідомляє Новое время.

Як повідомляє Financial Times, дії банків Китаю спрямовані на реалізацію бажання Пекіна просунути юань як альтернативну глобальну валюту до долара.

Київська школа економіки повідомляє, що найбільші чотири банки Китаю збільшили свій вплив на російський банківський сектор в чотири рази з лютого до березня минулого року. Це — Bank of China Ltd., Industrial & Commercial Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. та Agricultural Bank of China Ltd. На початку 2022 року вони мали загальний вплив на РФ в обсязі $2,2 млрд, але до кінця березня поточного року ця сума зросла практично до $10 млрд, за даними Центробанку Росії.

Заступник директора з розвитку Київської школи економіки Андрій Онопрієнко вказав, що кредити, надані китайськими банками російським банкам і кредитним організаціям, часто замінюють долари та євро на юані, що свідчить про ефективність санкцій.

