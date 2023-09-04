FT: За яких умов Румунія відреагує на удари РФ по своїй території

Україна заявила, що щонайменше один ударний безпілотник Росії впав на території Румунії під час нічного обстрілу портів у дельті Дунаю. І оскільки Бухарест має членство в НАТО, це знаменує собою потенційно серйозну ескалацію повномасштабного вторгнення Москви на територію її сусіда. Про це пише Financial Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Видання нагадує, що російська армія другу ніч поспіль атакує українські порти на Дунаї, намагаючись позбавити Київ можливості експортувати зерно на світові ринки. Міністерство оборони Румунії "категорично заперечило" повідомлення про падіння російського БПЛА на території країни.

Двоє українських чиновників повідомили Financial Times, що це не перший подібний інцидент, але відмовилися пояснити, чому Бухарест все заперечує. Удари безпілотників сталися за кілька годин до початку зустрічі Володимира Путіна з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі для переговорів про відновлення зернової угоди, укладеної за посередництва ООН і Анкари.

Поки не зрозуміло, як цей інцидент вплине на переговори Путіна з Ердоганом. Росія вийшла з зернової угоди два місяці тому, пославшись на відсутність гарантій того, що її експорт добрив потрапить на світові ринки. Відтоді Київ намагався прорвати російську блокаду українських портів, в односторонньому порядку відкривши морський коридор, через який пройшли 4 вантажні судна.

Румунський військовий аналітик, колишній командувач ВМС і офіцер розвідки Румунії Санду-Валентин Матеу сказав Financial Times, що падіння безпілотник Росії на румунській території цілком імовірне.

"Румунія намагається уникати ескалації до тих пір, поки не з'явиться реальна загроза. Це головна лінія. Ми будемо обережними, надзвичайно дипломатичними до тих пір, поки загроза на нашій території або у водах не стане реальною" , - пояснив експерт поведінку Бухареста.

Він додав, що вкрай малоймовірно, що удар по Румунії був навмисним.

"Росія знає, що НАТО захищатиме кожен сантиметр своєї території. Румунія не буде шукати неприємностей, щоб активувати положення про спільну оборону НАТО, доки це не буде реальної загрози для нашого народу" , - сказав Матеу.