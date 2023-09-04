У ЄС очікують на відновлення "зернової угоди" після зустрічі Путіна та Ердогана

У Європейській комісії розповіли про свої очікування від зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з його російським колегою Володимиром Путіним, що проходить у Сочі, повідомляє Європейська правда.

"Загальне очікування полягає у тому, що Росія щонайменш повернеться до Чорноморської зернової ініціативи. І головне очікування у тому, що Росія припинить протиправну агресію проти України, складовою якої є блокада Чорного моря і перешкоджання, зокрема, експорту зернових" , – зазначив речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано.

Як приклад він навів останню масштабну атаку РФ по Одещині та Дніпропетровщині в ніч на 4 вересня, ціллю якої була зернова інфраструктура.

"Це ще раз демонструє, як Росія своїми діями погіршує ситуацію з глобальними цінами на продовольство й глобальну продовольчу кризу, що ставить під загрозу мільйони вразливих людей у всьому світі" , – зазначив Стано.

Речник додав, що при цьому Росія виграє від блокування українського експорту зернових, тому що так може дорожче продати власне збіжжя.

"Усі розмови про те, що ЄС створює якісь перешкоди для російського експорту – це дезінформація, маніпуляція і брехня. Закликаємо Росію, по-перше, повернутися до Чорноморської зернової ініціативи, і по-друге – припинити її протиправну агресію і блокаду Чорного моря" , – наголосив Петер Стано.

Повідомлялося, що на початку зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі 4 вересня президент РФ Володимир Путін заявив﻿, що відкритий до обговорення відновлення участі Росії у "зерновій угоді".

Раніше Ердоган вирушив до російського міста Сочі на зустріч з президентом РФ Владіміром Путіним. В адміністрації президента Туреччини заявили, що під час зустрічі Ердоган обговорить з лідером РФ "поточні регіональні та глобальні питання, як і турецько-російські відносини".