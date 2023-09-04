WSJ: Захід вимагатиме від ОАЕ припинити незаконну торгівлю з Росією

Чиновники США, Великобританії та Євросоюзу планують цього тижня спільно чинити тиск на Об'єднані Арабські Емірати, щоб вони припинили постачання товарів до Росії, які могли б допомогти Москві у її війні проти України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

За даними видання, чиновники з Вашингтона та європейських столиць з сьогоднішнього дня перебувають в ОАЕ у рамках колективного глобального прагнення не допустити попадання до рук Росії комп'ютерних чіпів, електронних компонентів та інших так званих продуктів подвійного призначення, які мають як цивільне, так і військове застосування.

Обхід санкцій

Після вторгнення в Україну рік тому країни ЄС та "Великої сімки" ввели кілька раундів санкцій, щоб послабити російську військову машину та підірвати її економіку.

Однак, аналіз даних з торгівлі показує, що передові мікросхеми, вироблені в ЄС та інших союзних країнах, поставляються до Росії через треті країни, такі як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.

Як повідомлялось, якщо на початку повномасштабного вторгнення був спад обсягу продажів усіх електронних компонентів до Росії, вже до літа 2023 експорт виріс і тепер коливається на рівні довоєнних показників. Безумовно, деяка електроніка стала дорожчою, а кожна "ланка" ланцюга від виробника до Росії вимагає "маржу". Але кількість постачання компонентів не зменшується.

Західні союзники підштовхують Об'єднані Арабські Емірати до припинення експорту критично важливих товарів у Росії. Вони прагнуть позбавити армію Володимира Путіна компонентів, необхідних її війні проти України.