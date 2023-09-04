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Європейські чиновники подякували Резнікову за дружбу та співпрацю

Європейські чиновники подякували Резнікову за дружбу та співпрацю
Фото: Facebook

Низка європейських високопосадовців, серед яких міністри оборони, посли та парламентарі подякувала ексміністру оборони Олексію Резнікову за дружбу і співпрацю. Вони відзначили його внесок у розблокування міжнародної підтримки України та наближення до перемоги, повідомляє Ділова столиця.

Про це стало відомо із офіційних сторінок європейських високопосадовців в соцмережах.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Волес на своїй Twitter-сторінці подякував Олексію Резнікову за спільну роботу та розповів про його внесок у розблокування міжнародної підтримки.

"Успіхів, Олексію! Ви були фантастичними для України. З самого початку ми працювали разом і без вас ми не змогли б розблокувати міжнародну підтримку! Мало хто знатиме все що ви зробили протягом цієї війни, але від тих із нас, хто знає, — Дякую" – написав Волес.
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В свою чергу, міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню зазначив, що пишається тим, чого вони разом з Резніковим досягли для збільшення військової підтримки України з боку Франції.

"Шановний Олексію, дякую за вашу відданість Україні та Європі" – написав Лекорню.
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Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас подякував Резнікову за дружбу та все що він зробив для наближення України до перемоги.

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Також, Резнікову подякували за співпрацю низка послів та парламентарів європейських держав, зокрема колишній міністр оборони Фінляндії Мікко Савола, колишній посол Естонії в Україні Каімо Кууск, румунський дипломат Андрей Тарнеа, депутатка та членкиня Комітету у закордонних справах Риксдагу Швеції Катаріна Толгфорс та інші.

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