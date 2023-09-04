Кулеба: Україна має фотодокази падіння Shahed на території Румунії

Україна має фотодокази падіння дронів типу Shahed на території Румунії під час масованої повітряної атаки Російської Федерації проти Української держави в ніч із 3 на 4 вересня, повідомляє Укрінформ.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час спілкування з журналістами в Києві.

"Я думаю, що конкретно в цьому випадку вони (румунська влада – ред.) зараз вивчають усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало", – сказав Кулеба.

Водночас він висловив думку, що румунська влада вирішила взяти паузу, щоб повністю дослідити ситуацію і зробити висновки.

У цьому контексті міністр закордонних справ зазначив, що "є тенденції на намагання не ескалювати інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими у безпосередній конфлікт".

Кулеба наголосив, що для України абсолютно очевидно, що сталося в Румунії.

"У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада, яка потім має не тільки зробити висновки, а й сказати, що вона з цим буде робити. Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через це така надобережна реакція", – резюмував очільник МЗС України.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у Міністерстві закордонних справ України, посилаючись на дані Державної прикордонної служби, заявили, що в ніч із 3 на 4 вересня під час масованої повітряної атаки Російської Федерації в районі Ізмаїльського порту в Одеській області російські дрони типу Shahed впали і здетонували на території Румунії.

Згодом у Міністерстві національної оборони Румунії заявили про відсутність прямих військових загроз у результаті падіння та детонації російських дронів на румунській території.