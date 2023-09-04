Bloomberg: Туреччина та РФ незабаром підпишуть угоду про створення газового хабу

Росія наближається до підписання угоди з Туреччиною про створення хабу для торгівлі природним газом, у той час, як Кремль шукає альтернативні шляхи експорту палива, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Я сподіваюся, що дуже невдовзі ми завершимо наші переговори" , — заявив російський диктатор Володимир Путін під час відкриття зустрічі з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

За словами Путіна, газовий хаб в Туреччині «зробить енергетичну ситуацію в регіоні більш стабільною та збалансованою».

Зазначається, що країна-агресор намагається підсилити відносини з Туреччиною після загострення відносин з Європейським Союзом через вторгнення в Україну. Російський диктатор запропонував створити газовий хаб минулого року, припускаючи, що будівництво нових чорноморських сполучень з Туреччиною зробить цей маршрут головним експортним коридором Росії в західному напрямку.

Ердоган вважає, що цей проєкт «збагатить» двосторонні зв’язки країн.

Проєкт «збагатить» двосторонні зв’язки, заявив Ердоган у понеділок.

Раніше Путін повідомляв, що підприємство матиме форму електронної торгової платформи, а не фізичного сховища для зберігання великих обсягів російського палива. Він не уточнив, чи означатиме така структура менший обсяг торгівлі газом, ніж передбачалося спочатку.

У квітні у Туреччині відкрили АЕС, яку допомогав будувати російський Росатом. Путін мав відвідати відкриття, але передумав.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 4 серпня, Ердоган прилетів до російського міста Сочі, щоб провести переговори із Путіним.

Очікувалось, що головною темою нової стане зерновий коридор, який блокує Росія, а також розв’язана проти України повномасштабна війна та обмін полоненими між Києвом і Москвою. Також ЗМІ писали, що Ердоган запропонує посередництво у «мирних переговорах» з Україною.