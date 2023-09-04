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Поліція отримала інформацію про замінування всіх ТРЦ Києва

Поліція отримала інформацію про замінування всіх ТРЦ Києва
Фото: Pixabay

Поліція отримала повідомлення про замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Київська міська військова адміністрація із посиланням на заяву начальника КМВА Сергія Попка.

"Поліція столиці отримала інформацію щодо замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва. Поліція відпрацьовує власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності".

Що передувало:

  • Першого та четвертого вересня були хибні мінування усіх шкіл Києва.

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