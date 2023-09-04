Поліція отримала інформацію про замінування всіх ТРЦ Києва
Поліція отримала повідомлення про замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Київська міська військова адміністрація із посиланням на заяву начальника КМВА Сергія Попка.
"Поліція столиці отримала інформацію щодо замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва. Поліція відпрацьовує власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності".
Що передувало:
- Першого та четвертого вересня були хибні мінування усіх шкіл Києва.