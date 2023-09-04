Президент Естонії: Прем’єрка Каллас мала б подати у відставку на початку скандалу

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що вважав би за краще б відставку прем'єр-міністерки Каї Каллас на самому початку скандалу довкола "російського бізнесу" її чоловіка, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав після зустрічі з головами парламентських партій, повідомляє ERR.

"Я волів би, щоб глава уряду пішла у відставку на самому початку цього ланцюжка подій, що призвели до серйозної кризи", – зазначив Каріс.

За словами естонського президента, рішення про відставку допомогло в Каллас зберегти себе, її близьких, працездатність уряду і "довіру до тих повідомлень, що надсилає Естонія".

"Але кожен у такій ситуації робить свій вибір, сам оцінюючи серйозність моральної проблеми", – підкреслив Каріс.

Нагадаємо, 4 вересня Каллас приходила на засідання антикорупційного комітету парламенту країни – Рійгікогу – у зв’язку зі скандалом довкола "російського бізнесу" чоловіка.