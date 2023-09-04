Кулеба: Розв'язану Росією війну не можна зупинити, сівши за стіл переговорів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що розв’язану Росією війну не можна зупинити, сівши за стіл переговорів, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав під час виступу перед послами Австрії.

Глава українського МЗС підкреслив, що припинення вогню зараз лише дасть РФ перепочинок, щоб потім знову відновити бойові дії.

"Деякі війни – це не просто конфлікти чи територіальні суперечки. Це загарбницькі війни з геноцидом, які не можуть бути припинені простим запрошенням воюючих сторін за стіл переговорів. Війна Росії проти України є саме таким випадком. Її потрібно виграти на полі бою, перш ніж Росія серйозно замислиться про мирні переговори", – сказав Кулеба.

Український міністр додав, що "справедливий" має означати відновлення територіальної цілісності України, а сталий – що Росія не зможе здійснити новий напад на Україну та решту Європи.

Нагадаємо, Кулеба по відеозв'язку виступив перед послам Австрії.

А наприкінці серпня Кулеба став почесним гостем конференції французьких послів у Парижі.