Зеленський відвідав 8 бойових бригад на Донеччині
У понеділок, 4 вересня, Президент України Володимир Зеленський відвідав 8 бойових бригад у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Володимир Зеленський у Telegram.
Серед бригад, які відвідав Зеленський – 109 окрема бригада територіальної оборони, 110 окрема механізована бригада, 36 окрема бригада морської піхоти, 59 окрема мотопіхотна бригада, 53 окрема механізована бригада, 79 окрема десантно-штурмова бригада, 37 окрема бригада морської піхоти, 38 окрема артилерійська бригада.
"Донеччина. Відвідуємо бойові бригади, які захищають Україну у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Важливі доповіді, проблемні питання, постачання, яке потребує нарощування, створення допоміжної системи менеджменту для забезпечення бригад, підвищення мотивації наших воїнів".
В Офісі Президента зазначили, що Зеленський також вручив нагороди військовим. Орден "Золота Зірка" із присвоєнням звання Героя України отримав командир 36-ї бригади Віктор Сікоза.
Президент також вручив ордени Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, "За мужність" ІІІ ступеня та ордени княгині Ольги ІІІ ступеня.