NYT: Кім Чен ИН приїде до Путіна, щоб обговорити постачання зброї до Росії

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин має намір у вересні відвідати Росію і на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним обговорити постачання озброєння, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили американські джерела видання The New York Times.

Так, Кім Чен Ин планує поїхати до Росії цього місяця, щоб зустрітися з президентом Володимиром Путіним, щоб обговорити можливість постачання Росії більшої кількості озброєнь, а також військову співпрацю в інших сферах.

За словами офіційних осіб, Кім, ймовірно, поїде з Пхеньяну до Владивостока на бронепоїзді.

Путін хоче, щоб Кім погодився відправити Росії артилерійські снаряди та протитанкові ракети, а Кім хотів би, щоб Росія надала Північній Кореї передові технології для супутників та атомних підводних човнів. Також Кім сподівається на продовольчу допомогу.

За словами офіційних осіб, зустріч пройде у кампусі Далекосхідного федерального університету у Владивостоці в рамках Східного економічного форуму, що проходитиме з 10 по 13 вересня. Крім того, Кім планує відвідати 33-й пірс, де швартуються військові кораблі Тихоокеанського флоту Росії.

Нагадаємо, наприкінці липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав з візитом Північну Корею та провів зустріч із Кім Чен Ином.