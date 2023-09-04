Спортсменам з РФ та Білорусі дозволили змагатись у водних видах спорту

Міжнародна федерація водних видів спорту дозволила російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях у нейтральному статусі, але тільки в індивідуальних змаганнях, повідомляє Українська правда.

Про це повшiдомляє пресслужба Міжнародної федерації водних видів спорту.

Рішення прийнято одноголосно. Спортсмени будуть допущені до змагань лише в тих видах спорту, де результат визначається виступом однієї людини. На кожній дисципліні – максимум по одному спортсмену з Білорусі та Росії.

"Були проведені опитування серед респондентів, які представляли міжнародні спортсмени юніори, еліту та майстри спорту. Результати свідчать про значну підтримку ключових встановлених критеріїв, включаючи відсутність активної підтримки вторгнення Росії в Україну та відсутність національних прапорів і гімнів.

Шістдесят сім відсотків спортсменів підтримують участь окремих нейтральних спортсменів, які відповідають суворим критеріям".