Окупанти могли викопати лабіринти на другій лінії оборони – ЗСУ

Друга лінія оборони у росіян достатньо потужна та може мати розгалужену мережу лабіринтів, бо у росіян часу було більше як рік, щоб окопатися.﻿﻿ Про це заявив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Українська правда.

"Друга лінія оборони досить потужна. Не знаю, чому всі думають, що вона слабша. Так, щільність мінних полів там менша, але їх кількість досить велика. Єдине, що може зіграти нам на руку, це те, що траншеї, окопи і перекриття не такі міцні. У росіян було понад рік часу, щоб окопатися, тому я думаю, що лабіринти там існують" , – розповів він.

Також Штупун зазначив, що підпалюючи мінні поля, росіяни таким чином самі їх розміновують. Але, за його словами, "дурнів у Росії багато", тому, можливо, вони будуть продовжувати таке робити.

Речник сил оборони Таврійського напрямку наголосив, що росіяни нічим не гребують, і практика підпалу застосовується ще з 2014 року: коли вітер дув у бік українських позицій - росіяни підпалювали траву.