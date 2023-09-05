Прем'єр Албанії розповів анекдот про Путіна та вбивство Пригожина
Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама розповів анекдот про російського президента Володимира Путіна та вбивство власника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, повідомляє Ділова столиця.
Жартом політик поділився на Bled Strategic Forum у Словенії.
Під час заходу Рама запитав присутніх, чи вони знають, що Росія хоче об'єднати свої часові пояси й почав розповідати, в чому причина.
"Прем'єр-міністр йде до Путіна і каже: Є проблема. Моя родина була у відпустці, я зателефонував їм побажати на добраніч, але в них уже був ранок. Я зателефонував Олафу Шольцу, щоб привітати його з днем народження, але він сказав, що це буде наступного дня.Я зателефонував Сі Цзіньпіну, щоб привітати його з Новим роком, але він сказав мені, що у них все ще старий рік.
А Путін йому відповідає: Так, таке трапилося зі мною. Я зателефонував сім'ї Пригожина, щоб висловити співчуття, але його літак ще не злетів", — сказав Рама.