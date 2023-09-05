В РФ заявили про збиття безпілотників, які летіли на Москву

Вночі 5 вересня росіяни вчергове заявили про збиття безпілотників, цього разу нібито над Калузькою, Московською, Тверською областями, повідомляє Українська правда.

"5 вересня близько 03.00 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації" , – йдеться в заяві Міноборони РФ.

Як стверджує російське відомство, черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат нібито було знищено над територією Калузької області.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що, крім безпілотника в Калузькій області, було ще нібито знищено БпЛА в Істринському районі (Московська область – ред.).

За його словами, дрони "намагалися здійснити атаку на Москву".

Пізніше російське Міноборони повідомило нібито про перехоплення ще одного безпілотника над Тверською областю.