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ЗСУ знищили понад 550 окупантів та 6 РСЗВ – дані Генштабу

ЗСУ знищили понад 550 окупантів та 6 РСЗВ – дані Генштабу
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 560 російських окупантів, а також знищили 9 танків, 6 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), 38 артилерійських систем, 31 безпілотник та іншу військову техніку противника.

Про це йдеться в повідомленні﻿ Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 265680 (+560) осіб,
  • танків – 4489 (+9),
  • бойових броньованих машин – 8670 (+7),
  • артилерійських систем – 5649 (+38),
  • РСЗВ – 747 (+6),
  • засобів ППО – 504 (+1),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4512 (+31),
  • крилатих ракет – 1447 (+0),
  • кораблів / катерів – 19 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8175 (+26),
  • спеціальної техніки – 851 (+4).

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