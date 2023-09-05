ЗСУ знищили понад 550 окупантів та 6 РСЗВ – дані Генштабу
За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 560 російських окупантів, а також знищили 9 танків, 6 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), 38 артилерійських систем, 31 безпілотник та іншу військову техніку противника.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 265680 (+560) осіб,
- танків – 4489 (+9),
- бойових броньованих машин – 8670 (+7),
- артилерійських систем – 5649 (+38),
- РСЗВ – 747 (+6),
- засобів ППО – 504 (+1),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4512 (+31),
- крилатих ракет – 1447 (+0),
- кораблів / катерів – 19 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8175 (+26),
- спеціальної техніки – 851 (+4).