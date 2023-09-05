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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину "Ураганами", зруйнований будинок – ОВА

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину "Ураганами", зруйнований будинок – ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок обстрілу Дніпропетровської області ввечері 4 вересня зруйнований житловий будинок. Росіяни завдали удару "Ураганом".

Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вчора надвечір агресор обстріляв Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Туди полетіли снаряди з "Урагану".Один з них поцілив прямо в приватний будинок, знищивши його", – йдеться в повідомленні.

Водночас пошкоджені два будинки. Загорілася господарська будівля, пожежу загасили.

Також окупанти двічі били по Нікополю з важкої артилерії.

В обох випадках минулося без постраждалих.

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