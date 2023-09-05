Окупанти обстріляли Дніпропетровщину "Ураганами", зруйнований будинок – ОВА
Внаслідок обстрілу Дніпропетровської області ввечері 4 вересня зруйнований житловий будинок. Росіяни завдали удару "Ураганом".
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вчора надвечір агресор обстріляв Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Туди полетіли снаряди з "Урагану".Один з них поцілив прямо в приватний будинок, знищивши його", – йдеться в повідомленні.
Водночас пошкоджені два будинки. Загорілася господарська будівля, пожежу загасили.
Також окупанти двічі били по Нікополю з важкої артилерії.
В обох випадках минулося без постраждалих.