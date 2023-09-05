Генштаб про наступ на півдні: ЗСУ просуваються в напрямку Новопрокопівки

Українські війська просуваються уперед і мають успіхи у напрямку Новопрокопівки на південному фронті. Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. У напрямку Роботине – Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби" , – зазначив він.

На Бахмутському напрямку, за його словами, наступ триває південніше міста Бахмут.

Ковальчук підкреслив, що тут ворог зазнає втрат в особовому складі та техніці, переміщує свої війська і застосовує резерви.