У британському парламенті заявили, що 2024 рік буде вирішальним у війні

Голова оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд заявив, що 2024 рік буде вирішальним у війні Росії проти України, зокрема через вибори в США, повідомляє Ліга.net.

За його словами, ніхто не говорить про те, що Україну почнуть схиляти до переговорів із Росією, якщо нинішній наступ Сил оборони не досягне суттєвого результату.

Він зазначив, що таку позицію підтримує Китай та "деякі російські друзі".

Еллвуд заявив, що сезон бойових дій обмежений, оскільки взимку важче воювати через стан ґрунту.

"Але я вважаю, що Україна робить достатньо, щоб продовжувати завойовувати підтримку в західних політичних коридорах. І на саміті НАТО у Вільнюсі було взято величезні зобов'язання. Однак я вважаю, що наступний рік буде вирішальним. Ми наближаємось до президентських виборів у США — це може мати політичне значення. Дональд Трамп може повернутися. Хто знає, куди це піде?" , — наголосив парламентар.

Політик заявив, що важливо продовжувати постачати Україні артилерійські снаряди, зброю великої дальності, ракети Storm Shadow, системи HIMARS, забезпечувати інженерну підтримку, а також передати їй винищувачі F-16.