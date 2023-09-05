У Болгарії "Лукойл" втратив контроль над нафтовим терміналом "Росенец"

Уряд Болгарії забрав у російської компанії "Лукойл" контроль над нафтовим терміналом "Росенец", повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що про розрив концесії на управління терміналом болгарська влада повідомила "Лукойл" ще в середині серпня.

За словами міністра транспорту і комунікацій Болгарії Георгія Гвоздейкова, уряд не виплачуватиме концесіонерові компенсацію, оскільки договір розірвано у зв'язку з форс-мажорними обставинами.

"Відтепер "Лукойл" може домагатися своїх прав десь ще, але не в Болгарії. Ми дотрималися закону і європейського регулювання" , - сказав міністр.

Концесійний договір на управління терміналом "Росенец" на 35 років "Лукойл" підписав у 2011 році. Проте влітку цього року парламент Болгарії вирішив розірвати договір через санкції, накладені ЄС на Росію.