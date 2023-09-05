Росія вербувала кубинців на війну в Україні – МЗС Куби
Влада Куби виявила мережу нелегального постачання найманців до Росії для участі в її війні проти України. Заяву про це випустило кубинське МЗС, повідомляє Ліга.net.
У заяві йдеться, що Міністерство внутрішніх справ Куби "працює над нейтралізацією і ліквідацією мережі вербування, що діє з Росії, завданням якої було залучення кубинських громадян, які проживають там (у Росії. – Ред.), і навіть деяких, що проживають на Кубі до складу збройних сил, що беруть участь у військових операціях в Україні".
Міністерство стверджує, що спроби вербування було припинено, а стосовно причетних до нього порушено кримінальні провадження.
У заяві наголошено, що Куба "не бере участі у війні проти України", а також "займає тверду та чітку історичну позицію", яка відкидає найманство, і веде боротьбу з ним як на національному рівні, так і на рівні ООН.
"Вороги Куби поширюють спотворену інформацію, щоб заплямувати імідж країни та подати її співучасником дій, які ми рішуче відкидаємо", – заявляє МЗС країни.