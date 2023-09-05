У ЗСУ розповіли, чи готуються окупанти до зими

Сили оборони на півдні поки не спостерігають масової підготовки російських військових до зими. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє Укрінформ.

"Ми не спостерігаємо потужної підготовки до зими. Можливо через те, що у них ускладнена логістика. Вони ледь-ледь встигають забезпечувати свої сьогоднішні потреби у боєприпасах, засобах захисту, підтягувати якісь нові одиниці техніки замість пошкоджених або знищених. Тому такого масового заведення, наприклад, речей на зимування ми поки що не спостерігаємо" , - сказала вона.

Гуменюк припустила те, що росіяни вивчають обстановку та хочуть зрозуміти, на який саме рубіж необхідно постачання саме зимового устаткування, оскільки поки самі не знають, де залишаться до того часу.