Байден здав тест після підтвердженого COVID-19 у дружини

Президент США Джо Байден здав тест на коронавірус після того, як COVID-19 виявили у першої леді Джилл Байден. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Укрінформ.

"Після позитивного тесту першої леді на COVID-19 ввечері президенту Байдену зробили тест на COVID. Тест президента – негативний" , - сказала Жан-П’єр.

Вона також додала, що цього тижня президент США буде здавати регулярні тести та відстежуватиме наявність симптомів.