NYT: Суровікіна відпустили після загибелі Пригожина

Затриманого російського генерала Сергія Суровікіна відпустили через кілька днів після загибелі в авіатрощі ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина.﻿﻿ Про це пише The New York Times з посиланням на американських посадовців та співрозмовника, близького до Міноборони РФ, повідомляє Українська правда.

За словами двох американських посадовців та особи, близької до Міністерства оборони Росії, Суровікіна відпустили. Одне джерело уточнює, що це сталось через кілька днів після загибелі Пригожина в авіатрощі. Водночас незрозуміло, чи залишились якісь обмеження на його пересування.

Один співрозмовник видання зазначає, що генерал зберіг своє звання і технічно все ще залишається офіцером, але кар'єрних перспектив у нього немає.

Співрозмовники видання вважають, що він був заздалегідь проінформований про повстання Вагнера.

Видання також згадало фото із Суровікіним, яке оприлюднили у понеділок російські журналісти. На ньому генерал в сонцезахисних окулярах, капелюсі і застебнутій на всі ґудзики сорочці гуляє на вулиці поруч зі своєю дружиною на тлі стіни, обвитої плющем.