У МВФ оцінили втрати світової економіки від війни РФ в Україні та пандемії

Світова економіка продемонструвала стійкість до низки негативних потрясінь - пандемії, війни, кліматичних явищ та кризи вартості життя. Відновлення після цих потрясінь продовжується, але повільно та нерівномірно.﻿ Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва на саміті АСЕАН, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Трильйони доларів світового виробництва було втрачено порівняно з глобальними тенденціями, які існували до пандемії" , - сказала він.

За її словами, цей економічний "шрам" великий і нерівномірно розподілений країнами. З найбільших економік лише США повністю відновились. Єврозона, як і раніше, відстає від тренду приблизно на 2%, тоді як Китай та інші країни, що розвиваються, і країни з ринком, що формується, відстають від тренду приблизно на 5%, причому країни з низькими доходами страждають ще сильніше.

"Після сильного, більш ніж 6%-ного зростання у 2021 році, відновлення значно сповільнилося, багато в чому через шок від війни Росії в Україні. Ми прогнозуємо, що ці слабкі показники збережуться, при цьому глобальне зростання складе близько 3% у середньостроковій перспективі " , - сказала Георгієва.

При цьому вона зазначила, що це найнижчий рівень зростання за останні десятиліття в умовах інфляції, коли очікується, що процентні ставки будуть вищими протягом тривалого часу, а також у контексті зростання ризиків фрагментації.