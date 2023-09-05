За добу окупанти атакували 10 областей України – зведення ОВА

Російські загарбники упродовж доби здійснили обстріли дев'яти областей України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 вівторка, 5 вересня, повідомляє Укрінформ.

У Чернігівській області за добу ворог здійснив сім обстрілів, пролунали 69 вибухів. Війська РФ із гранатометів, мінометів, артилерії обстрілювали Новгород-Сіверський та Корюківський райони.

У Сумській області вчора росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 119 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Дружбівська, Свеська, Зноб-Новгородська, Есманська, Новослобідська громади.

У Дружбівській громаді внаслідок ударів із РСЗВ поранена одна людина, пошкоджено 12 приватних будинків, 5 гаражів, товарний вагон на залізничній станції, контактні мережі залізничних колій.

По Середино-Будській громаді ворог вдарив з мінометів, пошкоджено приватний будинок і дві квартири у багатоквартирному будинку. Також росіяни здійснили обстріл із РСЗВ, пошкоджено адміністративне приміщення, два автомобілі, залізничне полотно. Одна людина поранена.

В Есманській громаді пошкоджено складське приміщення агропідприємства. У Білопільській громаді пошкоджено лінію електропередач.

У Дніпропетровській області ворог обстріляв з артилерії Марганецьку громаду Нікопольського району. Є руйнування двох приватних будинків та інфраструктурного об’єкта, обірвана лінія електропередач. Один ворожий БпЛА влучив у Межівській громаді Синельниківського району. Також сталося падіння уламків. Пошкоджено фермерське господарство, зіпсовано 1500 тонн зерна. Дрон-камікадзе влучив також по Нікополю.

Вчора надвечір агресори обстріляли Великомихайлівську громаду Синельниківського району з "Урагана". Зруйновано приватний будинок, ще дві оселі пошкоджені. Двічі з важкої артилерії ворог бив по Нікополю.

У Запорізькій області за добу війська РФ здійснили 88 ударів по 26 містах та селах, зокрема 80 артилерійських обстрілів Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Кам'янського, Павлівки, Лук'янівського, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.

Росіяни вдарили чотирма авіаснарядами по Оріхову, Преображенці і Степногірську, здійснили атаки БПЛА по Новодарівці, Малих Щербаках і Степовому, били із РСЗВ по Темирівці. Загинула 74-річна жителька Малої Токмачки. Зафіксовано 47 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури.

У Харківській області на Слобожанському напрямку ворог з мінометів та артилерії обстріляв Уди Богодухівського району, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Огірцеве, Тернову Чугуївського району та Вільхуватку Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районі Бударок Чугуївського району. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема Фиголівка, Берестове, Дворічна, Кіндрашівка, Синьківка, Піщане, Кислівка.

Вчора вдень біля села Одноробівка Богодухівського району на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор МТЗ-82. Тракторист не постраждав.

У Луганській області Невське і Білогорівка були обстріляні з артилерійських систем, Білогорівка також була атакована з повітря. За добу ворог здійснив 159 обстрілів Луганщини, випустив 554 снаряди.

У Донецькій області під вогнем перебували Авдіївка, Олександро-Шультине, Предтечине, Тихонівка, Торецьк, Шахтарське, Шевченко, Веселе, Курдюмівка, Кліщіївка. Пошкоджено два житлові будинки, церкву, ЛЕП, автомобіль. На Донеччині за добу двоє людей зазнали поранень.

Як повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, місто Вугледар зазнало за минулу добу три ворожих авіаудари і 30 артобстрілів.

"На Волноваському напрямку Вугледар зазнав трьох авіаударів і 30 артобстрілів, під вогнем - Максимівка. На Донецькому напрямку одна людина поранена в Авдіївці. Вночі росіяни обстріляли Дальнє Курахівської громади, Красногорівку і Максимільянівку Мар'їнської громади і Очеретине", - написав очільник області.

Він зазначив, що на Горлівському напрямку зранку ворог завдав ракетного удару по Костянтинівці, у результаті чого одна людина поранена, пошкоджено три багатоповерхівки і три приватні будинки. У Торецьку поранено одну людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджено п’ять приватних будинків, дві багатоповерхівки і промислову будівлю.

За словами Кириленка, на Лисичанському напрямку в Лиманській громаді зруйновано будинок у Зарічному, пошкоджено три будинки у Торському. У Сіверську також пошкоджено три будинки.

У Миколаївській області вчора вдень росіяни з артилерії обстріляли територію населеного пункту Куцурубської громади.

По Херсонській області загарбники здійснили 57 обстрілів (випустили 227 снарядів), з них по Херсону — один артилерійський обстріл (2 снаряди). Росіяни поцілили у райони 22 населених пунктів, складські приміщення хлібоприймального пункту у Бериславському районі.

Вчора до медиків звернулися батьки 11-річного хлопчика, в якого діагностували мінно-вибухову травму, а також поранення ніг. Дитина постраждала 3 вересня внаслідок обстрілу селища Сонячне Херсонської громади.