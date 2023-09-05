Корупція в Україні затримує постачання зброї – президент Литви

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що корупція в Україні чинить значний вплив на країни Заходу під час ухвалення рішень про постачання зброї Києву, повідомляє Європейська правда.

"Це важлива причина. Це дуже важлива причина. Оскільки ті держави, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, значить, вони повинні враховувати настрої свого суспільства і думку виборців" , – заявив Науседа.

"Уявіть, що виборці в тій чи іншій державі бачать, що в країні, на яку спрямована допомога, відбуваються дуже помітні корупційні скандали. Це величезний удар по репутації цієї держави" , – додав він.

Свої коментарі Науседа озвучив після того, як президент України Володимир Зеленський у неділю ухвалив рішення замінити міністра оборони Олексія Рєзнікова на Рустема Умєрова, який з минулого року очолював Фонд держмайна.

Хоча Зеленський у своїй заяві не згадав корупцію, останнім часом у Міністерстві оборони України розпочалися розслідування щодо зловживань і хабарництва під час закупівель зброї.

Науседа, втім, не вважає, що цей факт став причиною затримки поставок американських винищувачів F-16.