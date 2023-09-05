У РФ горить нафтохімзавод у Нижньогородській області – росЗМІ

У російському Дзержинську виникло загоряння на заводі нафтохімічної продукції "Сибур".﻿ Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на МНС РФ, повідомляє Українська правда.

"У Дзержинську Нижньогородської області на заводі "Сибура" виникло факельне горіння" , – йдеться в повідомленні.

Причиною пожежі називають порушення технологічного процесу.

У російському Дзержинську виникло загоряння на заводі нафтохімічної продукції "Сибур". Відео "РИА Новости" pic.twitter.com/WlESeK9AMX — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 5, 2023

Згідно з сайтом заводу "Сибур-Нафтохім", підприємство випускає нафтохімічну продукцію, зокрема товарний окис етилену, моно-, ді-, триетиленгліколі та полігліколі, акрилову кислоту, легкі та важкі акрилові ефіри.