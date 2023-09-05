У РФ горить нафтохімзавод у Нижньогородській області – росЗМІ
У російському Дзержинську виникло загоряння на заводі нафтохімічної продукції "Сибур". Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на МНС РФ, повідомляє Українська правда.
"У Дзержинську Нижньогородської області на заводі "Сибура" виникло факельне горіння", – йдеться в повідомленні.
Причиною пожежі називають порушення технологічного процесу.
Згідно з сайтом заводу "Сибур-Нафтохім", підприємство випускає нафтохімічну продукцію, зокрема товарний окис етилену, моно-, ді-, триетиленгліколі та полігліколі, акрилову кислоту, легкі та важкі акрилові ефіри.