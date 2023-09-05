СБУ підірвала в Луганську одного з ватажків "ЛНР" – джерела

У тимчасово окупованому Луганську підірвали одного з ватажків терористів ЛНР Юрія Афанасьєвського. Про це розповіли джерела в Службі безпеки України, повідомляє Ліга.net.

За словами джерел, Афанасьєвський відповідав за роботу митниці терористів, а його підрив — справа рук СБУ.

Зазначається, що терориста підірвали у власному будинку, він отримав численні поранення голови, шиї і живота — зараз Афанасьєвський у реанімації у важкому стані.

Він має звання генерал-майора в окупантів, є агентом центрального апарату Федеральної служби безпеки РФ. Відомий тим, що став "фінансистом" ватажка терористів ЛНР Леоніда Пасічника.

Співрозмовники у СБУ кажуть, що Афанасьєвський відмивав гроші для фінансування збройних формувань, які воювали проти України. На нього накладено санкції Європейського Союзу, Британії, Канади, Швейцарії та Японії.