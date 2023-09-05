PariMatch подала до суду на Зеленського: вимагає скасувати санкції

Букмекерська група Parimatch подала до суду на президента Володимира Зеленського з вимогою скасувати санкції, запроваджені проти компанії у березні 2023 року. Про це йдеться в ухвалі Верховного суду від 10 серпня, повідомляє Економічна правда.

В ухвалі йдеться, що кіпрська компанія "Віплей Медіа Холдінг Лімітед" (Weplay Media Holding Limited), на яку зареєстровано торговий знак PariMatch, звернулась до Верховного Суду як суду першої інстанції з адміністративним позовом до президента Зеленського з вимогою визнати протиправним і нечинним указ від 10 березня 2023 року про застосування санкцій.

"Позовні вимоги обґрунтовані тим, що діяльність позивача (Weplay Media Holding Limited), який входить до української групи компаній Parimatch, пов'язана виключно з володінням об`єктами права інтелектуальної власності (торговельні марки, програмне забезпечення) та часткою у статутному капіталі ТОВ "Покерматч.юа".

За текстом позовної заяви, позивач не співпрацює з державою-агресором чи Республікою Білорусь, їхніми громадянами та/або резидентами; бенефіціарними власниками Weplay Media Holding Limited є громадяни України, а серед акціонерів названої компанії немає резидентів держави-агресора, тож його діяльність, переконує позивач, не створює загроз національній безпеці України" , - йдеться в ухвалі.

У позові компанія також зазначила, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Parimatch "припинила будь-яку співпрацю з резидентами РФ" і "вживає всіх можливих заходів для припинення використання об'єктів інтелектуальної власності на території РФ".

Суд відкрив провадження в адміністративній справі, а також ухвалив залучити до участі у справі на стороні відповідача РНБО і СБУ.

Суд призначив розгляд позову PariMatch на 5 вересня.