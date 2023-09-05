Пілот російського Мі-8 розповів, як переганяв гелікоптер в Україну

Пілот переміщеного в Україну російського вертольота Мі-8 Максим Кузьмінов завив, що під час фінальної стадії операції вмовляв членів екіпажу здатися українській стороні, але вони злякалися, почали поводитися агресивно і після посадки побігли в бік кордону, повідомляє Українська правда.

Про це він сказав на пресконференції в Києві

"Зі мною було два члени екіпажу. Зброї при собі у нас не було. Льотчики у нас літають без зброї. Ніхто не зміг мені чинити опір, тому що штурман − у нього немає навичок пілотування вертольота. Я хлопців заспокоював, я сказав, що все добре, що тут живуть хороші люди, все буде чудово.

Але вони почали боятися, почали трошки агресивно поводитися і, виходить, вибігли з гелікоптера в бік кордону. Подальша доля їх мені не відома, але, як випливає зі ЗМІ, то, можливо, що їх ліквідували" , – розповів Кузьмінов.

Пілот вкраденого з Росії вертольота розповів, як його колеги не захотіли здаватись Україні. Відео УП pic.twitter.com/plWzSEmic2 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 5, 2023

За словами пілота, він "не просто викрав гелікоптер, а офіційно перегнав із точки А в точку Б", оскільки заздалегідь були погоджені маршрут і місце посадки.

Кузьмінов розповів, що о 16:30 виконав зліт з аеродрому Курськ у Харківську область − приблизно 20 км від кордону. Далі в районі населеного пункту Шебекіне він летів на гранично малій висоті − 5-10 м − і в режимі радіомовчання.

При безпосередньому перетині кордону по ньому почали вести вогонь.

"Хто його почав вести, я точно сказати не можу, але припускаю, що російська сторона. Я був поранений у ногу зі стрілецької зброї. Далі приблизно 20 км я відлетів, виконав посадку в зазначеному місці" , − розповів пілот.

Він стверджує, що до цього виконував тільки транспортні операції з перевезення військових або вантажу, але не здійснював бомбардування. Був у Маріуполі, Бердянську. При цьому брав участь у війні нібито "зі сльозами на очах".

Зараз Кузьмінов розглядає можливість приєднатися до української авіації.

Він додав, що первинна інформація про можливість здатися з гелікоптером надійшла від співробітників поліції, потім в операцію включилося ГУР.

Пілоту, за його словами, пообіцяли передбачені спеціальним законом виплати, нові документи і безпеку для нього та родичів.

Гелікоптер зараз перебуває у складі авіаційного підрозділу ГУР.