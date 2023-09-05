Адвокат Коломойського розповів, коли суд розгляне апеляцію

Київський апеляційний суд призначив на 6 вересня розгляд скарги захисту бізнесмена Ігоря Коломойського на рішення Шевченківського райсуду столиці про тримання його під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 509 млн грн.﻿ Про це розповів адвокат Коломойського Олександр Лисак, повідомляє Укрінформ.

"У середу об 11 год. 20 хв. Київський апеляційний суд розгляне нашу скаргу на обрання Ігорю Коломойському запобіжного заходу" , – сказав він.

За словами адвоката, Коломойський не має наміру вносити заставу у розмірі понад 509 млн грн до рішення апеляції. Наразі він перебуває під вартою.

Як повідомлялося, 2 вересня Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення про призначення Коломойському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 31 жовтня з альтернативою у вигляді внесення застави у розмірі 509 млн 960 тис. грн.

Коломойському повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство); ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

За даними слідства, упродовж 2013-2020 років він легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. За даними правоохоронців, було створено кредитні зобовʼязання товариства вже безпосередньо перед олігархом та всі подальші перерахування заборгованості цього товариства надходили на особистий рахунок Коломойського.