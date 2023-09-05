У Раді пропонують закрити реєстр декларацій ще на рік – депутат

У підготовлений до другого читання законопроєкт №9534 про відновлення декларування для чиновників внесено поправку про закритість реєстру декларацій ще на один рік.﻿ Про це заявив перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин, повідомляє Економічна правда.

"Сьогодні (5 вересня - ред.) парламент голосуватиме за законопроєкт №9534 про відновлення декларування в другому читанні. Найбільший ризик законопроєкту - закритість реєстру декларацій ще на один рік. Народні депутати, очевидно, бояться наважитись показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни" , - наголосив Юрчишин.

"Більшість аргументів за закритий реєстр - це маніпуляція, мета якої - відтягнути якомога далі момент, коли доведеться звітувати за відпустки в Дубаї та нові маєтки на Печерську" , - додав він.

Нардеп наголосив, що за відкритий реєстр декларацій виступає абсолютна більшість суспільства, зокрема військові, а також міжнародні партнери України з країн "Великої сімки" (G7).

"Голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна окремо винесе на голосування в залі свою поправку №371 про негайне відкриття реєстру. Я підтримаю цю поправку і закликаю всіх народних депутатів, яким нема що приховувати, зробити те саме" , - додав Юрчишин.

Депутат також повідомив, що всі слушні аргументи щодо безпеки декларантів уже враховано в законопроєкті.

За його словами, йдеться про те, що військові, "крім ВЛК і ТЦК" (військово-лікарська комісія і територіальний центр комплектування), полонені, громадяни на тимчасово окупованих територіях не повинні подавати декларації до закінчення воєнного стану або деокупації території.