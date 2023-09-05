У "Дії" дозволили надсилати копію студентського квитка

Відтепер у застосунку "Дія" можна надсилати копію студентського квитка за кілька кліків, а компанії та установи зможуть отримувати його за секунди, повідомляє Економічна правда.

"Це знадобиться, щоб отримати знижку за студентським, зареєструватися в системі універу, створити персональний кабінет на освітніх ресурсах і ще багато чого. Жодних ксероксів чи сканерів" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські бізнеси можуть налаштувати інтеграцію з "Дією", щоб надавати знижки студентам.

Компанії можуть налаштувати шеринг так, щоб отримувати копії як офлайн, так і онлайн - радять звернутися до команди впровадження "Дії".