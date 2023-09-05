Зеленський підписав закон про адміністративно-територіальний устрій Криму

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим.﻿ Про це заявили в представництві президента України в АР Крим, повідомляє Економічна правда.

"Президент України підписав закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим" , - йдеться у повідомленні.

Після набрання чинності законом - наступного дня після його офіційного опублікування, будуть введені в дію рішення, прийняті парламентом у 2016 та 2020 роках щодо декомунізації та введення нового районного поділу Автономної Республіки Крим.

У зв'язку з цим закон доручає Кабінету Міністрів України протягом одного місяця визначити території та адміністративні центри територіальних громад в Автономній Республіці Крим, а протягом трьох місяців утворити районні державні адміністрації нових районів та внести на розгляд парламенту законопроєкт про особливості відновлення публічної влади в Автономній Республіці Крим після деокупації.

Зазначається, що головною метою закону є підготовка ґрунту для деокупації півострова, адже військові та військово-цивільні адміністрації створюють для діяльності на території територіальних громад.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим" був ухвалений Верховною Радою 23 серпня - у день проведення третього саміту Кримської платформи.﻿﻿ Текст закону наразі недоступний.