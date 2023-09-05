У фінському парламенті не продаватимуть Pepsi через роботу компанії в РФ

Продукція компанії Pepsi більше не буде продаватися в будівлі парламенту Фінляндії. Про це фінському виданню Yle розповів керівник ресторану у парламенті, повідомляє Європейська правда.

Уже завезені напої Pepsi прибрали з прилавків.

Раніше депутат Туомас Кеттунен зажадав, щоб у будівлі парламенту перестали продавати продукцію американської компанії через її діяльність у Росії.

Pepsi внесена Україною до списку бойкотованих товарів через бізнес у РФ.

Раніше організації в країнах Північної Європи поступово приєдналися до бойкоту відомого виробника солодощів, американської групи компаній Mondelez, яку Україна оголосила спонсором війни через відмову припинити роботу в РФ.