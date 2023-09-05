Вперше з початку вторгнення Україна експортувала морем руду та сталь

Другим, третім та четвертим кораблями, яким вдалося вийти з українських портів після припинення дії зернової угоди, стали судна з продукцією "Групи Метінвест". Йдеться про судна Primus, Anna Tereza та Ocean Courtesy, повідомляє ЛігаБізнес.

Кораблям із продукцією українських металургів уперше від початку повномасштабної війни прорвали морську блокаду України.

"Прорив морської блокади кораблями з українською сталлю — це історична мить, перший крок до повного розблокування морського експорту для всієї номенклатури української продукції: добрив, металу, руди, продовольства, труб, обладнання тощо. А, значить, і до прискореного відновлення економіки України" , – зазначив керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

Деблоковані судна доставляють продукцію українських металургів та гірників, виготовлену ще до початку повномасштабної війни.

Це понад 76 000 тонн металопрокату виробництва комбінатів "Азовсталь", "Запоріжсталь", "Каметсталь" та "АрселорМіттал Кривий Ріг", а також 172 000 тонн залізорудного концентрату, виробленого на ГЗК "Групи Метінвест".