МВС оголосило екс-депутата Рабіновича у розшук

Екснародного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича оголосили у розшук. Відповідна інформація опублікована у базі Міністерства внутрішніх справ України, повідомляє Новое время.

У базі сказано, що Рабінович — "особа, яка переховується від органів досудового розслідування".

Датою його зникнення вказано 26 липня 2023 року, місце зникнення не вказане.

1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою.

26 липня Бюро повідомило Рабіновичу про підозру у державній зраді.

За даними правоохоронців, він розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Євросоюзу антиукраїнську пропаганду.

Заяви екснардепа в численних виступах та інтерв'ю були, за оцінкою ДБР, "маніпулятивними та несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України".

Вадим Рабінович був співголовою забороненої проросійської партії ОПЗЖ і соратником прокремлівського політика Віктора Медведчука. Від початку повномасштабної війни РФ проти України перебуває за кордоном. 3 листопада 2022-го Рабіновича позбавили депутатського мандату.