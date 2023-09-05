Українці купили рекордну кількість вживаних авто у серпні

Впродовж серпня українці купили понад 21 тис. вживаних легкових авто з-за кордону – це найбільше за останній рік.

Про це повідомляє﻿ профільна асоціація Укравтопром.

У порівнянні з липнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 12%. Відносно серпневого показника 2022 року попит на імпортовані авто з пробігом зріс на 27%.

Як зазначають в асоціації, серпневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за попередні 12 місяців.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 45%. На другому місці дизельні машини – 32%. Далі йдуть електромобілі (15%), авто з ГБО (5%) та гібриди (3%).

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вчергове став Volkswagen Golf – українці купили 1725 машин цієї моделі.

До десятки найпопулярніших моделей місяця також увійшли:

Renault Megane - 1363 од.;

Skoda Octavia - 952 од.;

Volkswagen Passat - 835 од.;

Nissan Leaf - 505 од.;

Ford Focus - 426 од.;

Nissan Qashqai - 412 од.;

Volkswagen Tiguan - 408 од.;

Volkswagen Touran - 375 од.;

Audi A4 - 365 од.

Середній вік вживаних авто, що у серпні перейшли на українські номери становить 10 років.

Загалом з початку 2023 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 127 тисяч вживаних легковиків, ввезених з-за кордону – це у 3,3 раза більше за реалізацію нових авто﻿ за той самий час.