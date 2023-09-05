Німеччина передала Україні партію нових боєприпасів до Gepard

Німеччина передала Україні щойно вироблені на відновленій виробничій лінії боєприпаси для зенітних самохідних установок Gepard, повідомляє Європейська правда.

У Міноборони Німеччини зазначили, що будівництво виробничої лінії для виготовлення боєприпасів раніше успішно завершили в амбітні терміни, що дозволило здійснити першу поставку п'ятизначної кількості снарядів в Україну.

"Війна в Україні майже щодня нагадує нам, що захист власної країни залежить від протиповітряної оборони та достатньої кількості боєприпасів. З відновленням виробництва боєприпасів Gepard ми зосереджуємося саме на цих двох важливих аспектах" , – заявив міністр оборони Борис Пісторіус.

"Я радий, що ми так швидко і без бюрократичних перешкод запустили виробництво" , – додав він.

Міністр запевнив, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну в тих сферах, які є її сильними сторонами: артилерія, боєприпаси та наземна протиповітряна оборона.

У лютому 2023 року міністр оборони Німеччини на засіданні у форматі "Рамштайн" заявив, що на замовлення Федерального міністерства оборони Німеччини компанія Rheinmetall AG відновить виробничу лінію для виробництва боєприпасів до Gepard.

Підписаний у лютому контракт з бюджетом у 168 мільйонів євро передбачає поставку загалом 300 тисяч снарядів. Для цього необхідно було перезапустити виробництво і знайти спосіб переробки старих боєприпасів за допомогою нових засобів.

Попри цей складний процес, перші боєприпаси вдалося доставити в Україну майже через сім місяців після підписання контракту.

На сьогодні Німеччина поставила Києву 46 установок Gepard. Ще шість мають надійти найближчим часом.