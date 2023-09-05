Пілота, який перегнав Мі-8 з РФ до України, ретельно перевіряли – ГУР

Українські спецслужби ретельно перевірили 28-річного російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом з усім екіпажем до України та здав ЗСУ. Про це заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов сказав на пресконференції, повідомляє Укрінформ.

"При проведенні подібних операцій всі ці речі передбачаються. Коли офіційно Україна закликає росіян переходити на наш бік разом із технікою - це ж не пропаганда. Це ж не брехня. Це правда. І ось ми бачимо наочно реалізацію цього проєкту.

Звичайно, увесь комплекс заходів абсолютно різноманітних вжитий для того, щоб пересвідчитися, що мова йде не про ворожу гру, не про контргру, а про реалізацію нашої операції та про справжні наміри пілота з того боку. Тому так, нашу ситуацію і весь комплекс заходів перевірки, безумовно, реалізували" , - сказав Юсов.

За його словами, спецслужби розглядали різні варіанти розвитку подій і, перш ніж перейти до фінальної стадії реалізації операції, провели "прямі та перехресні" заходи перевірок. Юсов підкреслив, що російські пілоти – це зазвичай люди небідні і, якщо йдуть на такий крок, то ризикують життям точно тому, що є розуміння реальної ситуації.

Представник ГУР додав, що пілот 319-го окремого вертолітного полку армійської авіації РФ в/ч 13984 із пунктом постійної дислокації у Приморському краї РФ Максим Кузьмінов все, що передбачено законом про винагороду за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора, обов'язково отримає, як і нові документи та захист.

"Максим зараз вільна людина у вільній країні. Наскільки відомо, у нього є намір долучитися до сектору безпеки та оборони України і надалі протидіяти російській військовій агресії у війні. Але насамперед, це його рішення. Рішення людини, яка зробила свій свідомий вибір" , - додав Юсов.

Водночас він підкреслив те, що РФ вкладає ресурси, щоб посилювати свій вплив, вербувати нових агентів, провокувати та реалізувати нові "ігри". Україна так само нарощує агентурну мережу на території держави-агресора як кількісно, так і якісно, й проводить там зараз цілу низку складних спецоперацій, деталі яких розкривати не можна.