Ердоган про війну РФ проти України: Миру на горизонті не видно

Жодної перспективи миру між Росією та Україною немає на горизонті. Проте Туреччина готова стати посередником у переговорах.﻿ Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"На жаль, війна, яка триває вже 1,5 роки, все ще триває. На горизонті також немає жодної обнадійливої перспективи миру" , - сказав він.

Як зазначив Ердоган, позиція Туреччини щодо війни не змінюється.

"З самого першого дня ми завжди захищали світ, діалог і дипломатію. Ми вперто працювали, щоб запобігти подальшому кровопролиттю. Замість того, щоб посилювати проблему та підливати олію у вогонь, ми постаралися домогтися того, щоб обидві сторони зустрілися на загальній основі" , - сказав він.

Туреччина також готова зробити свій внесок у мирні переговори, а на думку Ердогана, нібито в цій війні не повинно бути ні переможця, ні того, хто програв.

"Так само ми продовжимо свою роль посередника, як у таких питаннях, як обмін полоненими та Запорізька АЕС" , - додав він.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 4 вересня літав у Сочі на зустріч із Путіним. Перед візитом видання Milliyet повідомляло, що Ердоган передасть, що він готовий взяти на себе роль посередника та надати всі види підтримки, включаючи проведення прямих переговорів, для забезпечення міцного миру між Росією та Україною.