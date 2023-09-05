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Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони

Верховна рада України відправила у відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Рішення підтримали 327 депутатів.

Про це повідомив﻿ нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Відставку Резнікова, фактично, підтримали всі парламентські фракції та групи.

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Фото: t.me/yzheleznyak

За словами Железняка, нового міністра призначать завтра. Очікується, що на посаду призначать Рустема Умєрова.

Раніше Резніков написав заяву﻿ про відставку після того, як президент Володимир Зеленський публічно оголосив про заміну міністра.

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