Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони
Верховна рада України відправила у відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Рішення підтримали 327 депутатів.
Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
Відставку Резнікова, фактично, підтримали всі парламентські фракції та групи.
За словами Железняка, нового міністра призначать завтра. Очікується, що на посаду призначать Рустема Умєрова.
Раніше Резніков написав заяву про відставку після того, як президент Володимир Зеленський публічно оголосив про заміну міністра.