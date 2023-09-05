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У Санкт-Петербурзі у двір військкомату підкинули вибухівку – росЗМІ

У дворі військкомату в Санкт-Петербурзі спрацював саморобний вибуховий пристрій із порохом, повідомляє Українська правда.

За інформацією видання "Фонтанка", пристрій вибухнув у вентиляційній шахті, яка веде до покинутого бомбосховища біля військкомату в Невському районі.

Шахта отримала незначні пошкодження від вибуху. За попередньою інформацією, пристрій складався зі 100-150 грамів пороху та радіомодуля з батарейкою.

Місце події оточено.

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Фото: "Фонтанка"

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