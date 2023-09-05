Білоруський прикордонник спробував спиляти паркан на кордоні з Польщею

Один з білоруських прикордонників зайшов на територію Польщі, коли намагався випиляти дірку у паркані на кордоні, а з наближенням польських колег втік, повідомляє Європейська правда.

Cистеми спостереження на польсько-білоруському кордоні зафіксували, як прикордонник у формі, балаклаві та зі зброєю зайшов на територію Польщі в районі села Дубичі Церковні, намагаючись пропиляти дірку у паркані. На місце вирушив польський патруль. Побачивши його, білоруський солдат втік.

Спиляти паркан йому не вдалося, загорожа лише трохи пошкоджена.

Оскільки паркан розташований вже з польської сторони кордону, прикордонники склали рапорт щодо проникнення білоруського службовця на територію Польщі.

За інформацією RMF FM, це перший доведений випадок, коли зрізанням паркану займалася людина у формі з білоруського боку. До того подібні дії фіксували неодноразово, проте тоді "ловили на гарячому" людей у цивільному одязі – ймовірно, також перевдягнених прикордонників Білорусі.

Тиждень тому у цьому ж районі група "агресивно налаштованих іноземців", як повідомили у Польщі, закидала польських прикордонників камінням з боку Білорусі.

Польські прикордонники оголосили, що за останню добу зафіксували 95 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі; близько 30 людей, побачивши прикордонників, самі повернулися назад. Ще шістьох, громадян Сомалі та Афганістану, затримали з польського боку.