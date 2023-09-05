Зеленський може зустрітися з прем'єром Ізраїлю у вересні – джерело

Ізраїль восени приєднається до формату Кримської платформи – поки що на парламентському рівні. Крім того, на полях Генасамблеї ООН можлива зустріч президента Володимира Зеленського та ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху, повідомляє Ліга.net.

Джерело видання повідомило, що Ізраїль незадоволений різким тоном та ультимативними заявами у пресі з української сторони. Він очікує, що восени з'являться дві можливі "точки зниження напруження" у відносинах між двома країнами.

Першою може стати зустріч Зеленського та Нетаньяху у вересні на полях Генасамблеї ООН, стверджує джерело. За його словами, лідери приїдуть до Нью-Йорка приблизно одночасно, робота над організацією зустрічі ведеться, однак чіткого підтвердження, що вона відбудеться, поки немає.

У жовтні Ізраїль приєднається до парламентської асамблеї Кримської платформи, каже джерело.

Кнесет (парламент, - ред.) представлятиме голова комісії із закордонних справ та оборони, ексспікер Йоель Едельштейн. До делегації увійде також співголова групи дружби з Україною Зеєв Елькін.

Чи вдасться підняти участь Ізраїлю в Кримській платформі до рівня лідерів країн, джерело поки що спрогнозувати не може.

Президент Зеленський, як очікується, візьме участь у щорічній серії виступів світових лідерів в ООН та у засіданні Ради Безпеки ООН з питань війни Росії проти України.