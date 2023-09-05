У Молдові заявили про необхідність розвивати армію попри нейтралітет

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан розповів, яка роль нейтрального статусу республіки у забезпеченні її національної безпеки Про це він сказав на церемонії, присвяченій Дню національної армії, повідомляє Європейська правда.

Глава уряду зазначив, що ситуація, коли "десятиліттями нехтувались" збройні сили, змінилася, і тепер вони мають підтримку президентки Маї Санду та всього уряду, щоб стало можливим активізувати зусилля з підтримки та інвестування в армію.

"А наш нейтралітет – це інструмент зовнішньої політики. Нам потрібно більше інвестувати в армію, і ми це робимо" , – заявив Речан.

За його словами, зараз Молдова перебуває у "складній, нестабільній і ризикованій регіональній ситуації", коли Росія напала на Україну, але, вказав він, завдяки українцям та їхній мужності в Молдові мир і безпека.

"Але ми не повинні сприймати це як щось само собою зрозуміле, це змушує нас і далі підвищувати нашу обороноздатність, підвищувати нашу спроможність до оперативної сумісності, а наші навчання в міжнародних місіях тим більше важливі" , – зазначив Речан.

Зазначимо, що Молдова наприкінці вересня проведе четверті за рік планові навчання резервістів збройних сил.