ДБР викрило схему із продажу одягу та іншої військової амуніції ЗСУ

Правоохоронці виявили протиправну схему із продажу одягу та іншої військової амуніції Збройних сил України через одну з відомих Інтернет-платформ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними бюро, зловмисники онлайн продавали термобілизну, військову форму, саперні лопатки, військові фляги, військове взуття тощо. На етикетках було вказано "Власність ЗСУ. Не для продажу".

За результатами проведення процесуальних заходів встановлено, що правопорушники розгорнули свою діяльність у місті Кам’янець-Подільському Хмельницької області. До схеми було залучено щонайменше двоє військовослужбовців однієї з військових частин та ще троє цивільних осіб.

В ДБР повідомили, що військові викрадали майно, придбане коштом держави, та передавали цивільним учасникам схеми, які забезпечували продаж речей через інтернет-платформу.

Також зловмисники приймали й окремі "замовлення" від громадян та підшукували відповідне військове майно на продаж. Отримані гроші вони ділили між собою.

В останній день серпня правоохоронці провели 15 обшуків на складах військової частини, за місцем проживання осіб, причетних до вчинення злочину, та місцем зберігання викраденого майна. За результатами обшуків виявлено та вилучено:

банківські картки,

засоби зв’язку,

записи із "чорною бухгалтерією",

тисячі одиниць військового спорядження.

Остаточну суму завданих державі збитків буде встановлено за результатами експертиз.

В разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від призову до армії. У рамках справи проведено майже сотню обшуків у військкоматах 11 областей України.