Кабмін завершує розробку бюджету-2024: Шмигаль назвав три пріоритети

Уряд України має схвалити програму державного бюджету на 2024 рік до 15 вересня, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

"Його розробка вже на фінальній стадії. Пріоритетом №1, як і цьогоріч, буде сектор безпеки й оборони. Техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди - усе це максимально для нас важливо" , - сказав прем'єр.

За його словами, ще одним акцентом у бюджеті на наступний рік будуть заробітні виплати для лікарів, вчителів та соціальні виплати.

"Плануємо наступного року двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати. Закладаємо індексацію пенсій, будуть фінансуватися субсидії, допомоги ВПО й інші виплати" , - розповів Шмигаль.

Окрім цього у бюджеті на наступний рік буде виділено кошти на відновлення України. Планується як завершити початі роботи, так і започаткувати нові.

"Росія буде й далі атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну. Тому швидке відновлення залишиться актуальним і наступного року" , - підкреслив він.

Зауважимо, Кабмін має завершити підготовку державного бюджету до 15 вересня. Потім його буде передано на голосування у першому читанні до Верховної ради. Після допрацювання Рада має прийняти проект у другому читанні.

Програма з МВФ

Як повідомляло РБК-Україна, МВФ схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд доларів і виділив перший транш на 2,7 млрд доларів. Програма становить частину пакета міжнародної підтримки України загальною вартістю 115 млрд доларів.

У рамках програми українська влада зобов'язалася реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

Наприкінці червня Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Було схвалено виділення другого траншу на близько 890 млн доларів.